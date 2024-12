Trump indica David O. Sacks a novo cargo de czar de IA e cripto

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o investidor de venture capital David O. Sacks ao novo cargo de czar da Casa Branca de inteligência artificial (IA) e cripto.

Em comunicado, Trump afirma que Sacks trabalhará para ampliar a clareza regulatória para o setor de criptoativos e ampliar a competitividade americana no segmento e no desenvolvimento da IA. "Ele protegerá a liberdade de expressão online e nos afastará do preconceito e da censura das Big Techs", afirmou.