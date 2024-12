Príncipe William irá à reabertura da Notre-Danme

O príncipe William participará da reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris no sábado em nome do Reino Unido, anunciou o Palácio de Kensington nesta sexta-feira (6), acrescentando que ele comparecerá sem sua esposa Catherine.

“Sua Alteza Real está viajando a pedido do governo de Sua Majestade em nome do Reino Unido”, disse um porta-voz do palácio em um comunicado.