Lula discute obras nas áreas de gás e energia com presidente da Bolívia

O presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Bolívia, Luis Arce, discutiram obras nas áreas de gás e energia em uma reunião bilateral realizada na noite de quinta-feira, 5, no Uruguai. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

"Eles trataram de acordos de cooperação e projetos de integração entre os dois países. O presidente boliviano e o líder brasileiro exaltaram a possibilidade de contribuição do Brasil em obras de infraestrutura estratégicas para a Bolívia, em especial em áreas como a produção e distribuição de gás e de energia elétrica", afirma a nota divulgada pelo Planalto.