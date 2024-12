Lille vence Brest (3-1) na Ligue 1 com 2 gols de Jonathan David

Com esta vitória no estádio Pierre-Mauroy na abertura da 14ª rodada, o Lille emendou o 14º jogo consecutivo sem derrota contando todas as competições e se igualou a Monaco (3º) e Olympique de Marselha (4º) em número de pontos (26).

No duelo desta sexta-feira (6) entre equipes da 'Champions' da Ligue 1, o Lille derrotou o Brest (3-1) com dois gols do atacante canadense Jonathan David.

Por outro lado, o Brest, que será o adversário do Real Madrid na última rodada da Liga dos Campeões, continua na décima posição, e pode perder mais algumas ao longo do fim de semana.

Jonathan David abriu o placar de pênalti logo aos 7 minutos, e se esticou todo para aproveitar uma rebatida do goleiro no segundo tempo (69), marcando o terceiro de sua equipe. O islandês Hákon Haraldsson fez o segundo pouco antes do intervalo (44').

Com essa dobradinha, David chegou aos 100 gols com a camisa dos 'Dogos' e lidera a artilharia do Campeonato Francês com 11 gols. Ludovic Ajorque marcou para o Brest no início do segundo tempo (48').

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato francês e classificação: