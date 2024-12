LA Galaxy enfrenta NY Red Bulls na final da MLS em busca da glória perdida

A MLS, que teve a surpreendente eliminação do Inter Miami de Lionel Messi logo na primeira rodada dos playoffs, encerrará sua temporada com uma final entre duas de suas franquias fundadoras.

O ex-jogador do Barcelona Riqui Puig se consolidou na MLS como meia de ligação de um ataque que encontrou o poder de fogo que precisava no brasileiro Gabriel Pec, a melhor contratação do ano no campeonato.

O time deprimido e vulnerável de um ano atrás deu lugar a outro que resiste nas adversidades e que exibe o futebol mais vistoso da competição junto com o do Miami.

- Em busca do título inédito -

O último obstáculo do Galaxy para voltar ao topo é o NY Red Bulls, convidado ainda mais inesperado nesta final.

Depois de terminar na sétima colocação no Leste, 27 pontos atrás do Inter Miami, o time nova-iorquino eliminou o atual campeão, o Columbus Crew, na primeira rodada dos playoffs, e depois os vizinhos New York City FC e Orlando City em duelos fora de casa.

Nas três décadas desta franquia, pelas quais passaram Thierry Henry e Rafael Márquez, o NY Red Bulls só havia chegado à final de 2008, perdida para o Columbus, que curiosamente também foi disputada no campo do Galaxy, o Dignity Health Sports Park.

O time nova-iorquino, que conta com destaques latino-americanos como o goleiro brasileiro Carlos Coronel e o zagueiro colombiano Andrés Reyes, faz parte do conglomerado de futebol da Red Bull, a multinacional austríaca de bebidas energéticas, que também é acionista do alemão Leipzig, do austríaco Salzburg e do brasileiro Bragantino.

Possíveis escalações:

LA Galaxy: John McCarthy - Miki Yamane, Emiro Garcés, Maya Yoshida, John Nelson - Edwin Cerrillo, Mark Delgado, Marco Reus - Joseph Paintsil, Gabriel Pec e Dejan Joveljić. Técnico: Greg Vanney.

NY Red Bulls: Carlos Coronel - Cameron Harper, Dylan Nealis, Andrés Reyes, Sean Nealis, John Tolkin - Peter Stroud, Daniel Edelman, Emil Forsberg - Lewis Morgan e Dante Vanzeir. Técnico: Sandro Schwarz.

