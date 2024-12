Justiça romena anula eleição após inteligência indicar interferência da Rússia

Eleições na Romênia foram anuladas / Crédito: Daniel MIHAILESCU / AFP

O primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia foi anulado nesta sexta-feira, 6, após decisão do Tribunal Constitucional da Romênia, a maior instância do judiciário no País. A decisão acontece após denúncias e suspeitas de interferência da Rússia no pleito da Nação europeia. A segunda rodada do pleito estava até então marcada para o próximo domingo, 8, agora, porém, o novo pleito deve começar do zero, e com datas ainda a serem apresentadas pelo governo. As suspeitas de interferência foram levantadas após o candidato pró-Rússia Calin Georgescu ganhar o primeiro turno mesmo estando com um dígito nas pesquisas antes da primeira rodada do pleito.

Calin pretendia acabar com a ajuda romena à Ucrânia, e é considerado um candidato de direita radical, critico à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e elogioso do presidente russo, Vladimir Putin. O candidato não tem partido próprio e faz campanha pelas redes sociais, principalmente TikTok.

De acordo com documentos divulgados pelo principal Conselho de Segurança do País, na última quarta-feira, 4, dizem que o país foi alvo de “ataques russos híbridos agressivos” durante o período eleitoral. Para o primeiro-ministro do país, Marcel Ciolacu, a decisão do tribunal foi “a única solução correta após a retirada do sigilo dos documentos... que mostram que o resultado da votação dos romenos foi descaradamente distorcido como resultado da intervenção da Rússia” após a divulgação dos documentos pelo Conselho de Segurança do país. “O processo para eleger o presidente da Romênia será totalmente repetido, e o governo definirá uma nova data e um novo calendário, para as etapas necessárias”, completou o chefe de governo.

Apesar da anulação do pleito, a corte não questionou a integridade do sistema eleitoral romeno, sendo a decisão referente às supostas intervenções russas durante a campanha. Os juízes da suprema corte do país se reuniram na manhã desta sexta-feira, 6, para julgar a denúncia. Protestos no país contra extrema direita “Vote enquanto pode” Na quinta-feira, 5, milhares de manifestantes se reuniram com bandeiras da União Europeia em um protesto em Bucareste, na capital do País, contra o candidato de extrema direita, e a favor da candidata de centro Elena Lasconi, que é pró-Europa. Ela concorria contra a candidata de ultra direita. “Os romenos não devem se deixar enganar, é muito fácil que isso aconteça, você deve entender o que é certo e errado” cineasta romena Irina Margareta Nistor no protesto publicou a CNN. “Vá votar enquanto você ainda pode!” falavam as pessoas no protesto.