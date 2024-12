Coreia do Sul: chefe do partido governista demonstra apoio à suspensão de poder do presidente

O chefe do partido governista da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira, 6, que é necessário suspender os poderes constitucionais do presidente Yoon Suk Yeol. Os comentários feitos pelo líder do Partido do Poder Popular (PPP), Han Dong-hun, sugerem que seu partido mudaria sua oposição anterior, que era contra o impeachment do presidente.

O principal partido de oposição, o Partido Democrático, e outras pequenas legendas de oposição apresentaram uma moção conjunta contra Yoon na quarta-feira, 4, por causa de sua declaração de lei marcial na noite anterior.