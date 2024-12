O factsheet do governo brasileiro sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia anunciado nesta sexta-feira, 6, informa que o Brasil deverá sediar a Cúpula Brasil-UE em 2025. O documento faz questão de enfatizar o tempo todo as diferenças entre o consenso obtido nesta sexta e o de 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro.

O texto relata, por exemplo, que, sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde 2023 o governo brasileiro empenhou-se em garantir que a negociação produzisse um resultado equilibrado, levando em conta interesses e preocupações do País, por exemplo, com o desenvolvimento industrial, a sustentabilidade e o espaço para políticas públicas em áreas estratégicas, como saúde pública e tecnologia e inovação.