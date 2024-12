Saquê japonês entra na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco

O anúncio, feito na quarta-feira, também inclui o shochu, um licor destilado feito de batata doce, cevada, arroz e outros ingredientes, popular no sudoeste do Japão.

O saquê japonês, famoso licor de arroz intimamente ligado à cultura e religião do arquipélago japonês, foi inscrito na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco.

O saquê é produzido em todo o país e, em alguns casos, no exterior.

Existem atualmente cerca de 1.400 destilarias de saquê em operação no Japão, segundo a Associação Japonesa de Fabricantes de Saque e Shochu (JSS).

A produção se expandiu para outros países como França, Estados Unidos e Nova Zelândia.

Os historiadores acreditam que os habitantes do arquipélago já preparavam uma bebida semelhante há mais de 2.000 anos. Documentos chineses do século III descrevem os japoneses como amantes do álcool.