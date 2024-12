Réplicas realistas de espadas de Harry Potter são recolhidas no Japão

A espada de prata de 85 centímetros de comprimento vem fixada a uma placa de madeira e, segundo um comunicado da empresa, houve um "problema de distribuição" com as réplicas sendo vendidas por 30 mil ienes (1.211 reais na cotação atual).

A imprensa japonesa noticiou que os investigadores consideraram o brinquedo afiado o suficiente para constituir uma violação das leis japonesas de controle de espadas e armas de fogo.

As réplicas eram vendidas no "The Making of Harry Potter", um parque temático da saga mágica nos estúdios de Tóquio.

"Pedimos desculpas pelo inconveniente", disseram os estúdios da Warner Bros Japão em comunicado.