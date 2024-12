Reino Unido cunha moedas em homenagem a Paul McCartney

"É uma grande honra", disse o famoso músico e compositor de 82 anos, que trabalhou com a Royal Mint no desenho das moedas de coleção.

As peças mostram seu colorido "piano mágico", bem como referências a sua carreira, incluídas notas de piano escolhidas pessoalmente pelo ex-beatle, um violino, um baixo, e o logotipo da banda Wings.

Recentemente, Paul McCartney concluiu a etapa latino-americana de sua turnê "Got Back", na qual se apresentou para mais de meio milhão de pessoas em oito países.

Além de ter integrado os grupos The Beatles e Wings, Paul McCartney vendeu mais de 100 milhões de álbuns em sua carreira solo.

"Nossas peças rendem homenagem a ícones e eventos da história britânica, por isso era importante que a notável carreira musical de Paul McCartney fosse celebrada com uma moeda oficial do Reino Unido", disse Rebecca Morgan, diretora da seção de moedas comemorativas da Royal Mint.

A turnê acaba de iniciar sua etapa europeia, com apresentações nesta quarta (4) e quinta-feira (5) em Paris, encerrando o ano com shows em Madri, Manchester e Londres.

As moedas de edição limitada serão vendidas no site da Royal Mint em várias versões, com preço de saída de 15,50 libras (R$ 118).

Referindo-se ao fato de o músico ter usado moedas para palhetar as cordas de seu violão no início da carreira, a Royal Mint disse que presenteou o cantor e compositor uma versão palheta de guitarra da moeda comemorativa antes da etapa europeia de sua turnê mundial.

No início de 2025, a Royal Mint também venderá em um leilão uma moeda de ouro assinada por Paul McCartney, que pesa cinco quilos, na qual foram investidas mais de 250 horas na fabricação.