Quatro militares morrem na Colômbia em operação contra Clã do Golfo

Os militares participavam de uma perseguição a membros do Clã do Golfo em Cáceres, município do departamento de Antioquia (noroeste).

O Clã do Golfo, responsável por boa parte da cocaína exportada da Colômbia, e a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) travam uma guerra na região pelo domínio de negócios, como o garimpo ilegal de ouro.

Embora o governo do presidente Gustavo Petro tenha tentado formalizar as negociações com o cartel, as aproximações fracassaram.

A organização de origem paramilitar vive momentos de mudanças em seu comando, após a captura de seu líder, conhecido como Otoniel, em outubro de 2022, e sua posterior extradição aos Estados Unidos.