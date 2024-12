Nobel da Paz iraniana deixa temporariamente a prisão

Narges Mohammadi tem execução de sua pena suspensa por três semanas para tratamento médico, depois de ser submetida a cirurgia na perna.A vencedora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi foi temporariamente libertada da prisão por motivos médicos, comunicou o advogado da ativista iraniana nesta quarta-feira (03/12). Segundo ele, Mohammadi teve a execução da pena suspensa por um período de três semanas, após a família dela reclamar que ela não estava recebendo tratamento médico adequado depois da remoção de parte de um osso da perna direita, no mês passado. O advogado afirmou que os médicos haviam recomendado a Mohammadi cerca de três meses de cuidados em condições favoráveis e por isso pedira a suspensão da pena. A família da ativista considerou que a liberação de três semanas é insuficiente e exigiu sua libertação incondicional ou pelo menos durante 90 dias, como recomendaram os médicos. Ativista dos direitos das mulheres Mohammadi, de 52 anos, encarcerada desde 2021 na prisão de Evin, em Teerã, já foi condenada seis vezes a uma pena total de 13 anos e nove meses de prisão e 154 chibatadas, entre outros castigos. Mohammadi já sofreu vários ataques cardíacos na prisão e passou por uma cirurgia de emergência em 2022, segundo seus apoiadores. Em novembro deste ano, seu advogado anunciou que os médicos encontraram uma lesão óssea que, segundo eles, poderia ser cancerígena, o que levou à cirurgia. Apesar das condenações e da prisão, a ativista dos direitos humanos e dos direitos das mulheres continuou a denunciar violações no Irã, incluindo a aplicação da pena de morte ou a violência contra mulheres que não usam o véu islâmico. O Comitê Norueguês do Nobel atribuiu a distinção a Mohammadi em 2023 "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela promoção dos direitos humanos e da liberdade para todos". as (Efe, Lusa, AP)