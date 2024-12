Acordo com Mercosul seria 'farol de esperança' para UE, diz influente eurodeputado

O acordo de livre comércio com o Mercosul seria "um fato de esperança" para a União Europeia, declarou, nesta quinta-feira (5), o presidente da Comissão de Comércio do Parlamento Europeu, o eurodeputado social-democrata alemão Bernd Lange. "Dadas as turbulências que a economia mundial pode enfrentar no futuro próximo, o acordo com o Mercosul seria como um farol de esperança para a UE", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para este influente eurodeputado, o pacto "não só proporcionaria novas oportunidades de exportação, mas reforçaria ainda mais as nossas relações políticas e econômicas com os países do Mercosul".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajou para Montevidéu, no Uruguai, para participar da cúpula do Mercosul, em um possível cenário do aguardado anúncio. O novo comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, também está na capital uruguaia, onde teve uma reunião com o ministro de Relações Exteriores do país, Omar Paganini, nesta quinta-feira. Os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros fundadores do Mercosul que buscam um acordo com o bloco europeu, participarão de uma coletiva de imprensa conjunta com Von der Leyen em Montevidéu às 09h30 de sexta-feira (mesmo horário em Brasília).

Caso seja firmado, "a razão deverá prevalecer sobre a emoção", afirmou Lange, pedindo "um debate baseado em fatos". "Embora este acordo possa não satisfazer nossas maiores ambições e expectativas, penso que as consequências da ausência de um acordo provavelmente superariam de longe as fraquezas de um acordo imperfeito", afirmou. O relator permanente sobre o Mercosul na comissão parlamentar, o eurodeputado espanhol conservador Gabriel Mato, declarou, por sua vez, que ao selar o acordo, a UE "enviaria um sinal claro de que prioriza as relações com aliados democráticos e valores compartilhados".