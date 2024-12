Trump considera colocar governador da Flórida, Ron DeSantis, no comando do Pentágono

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, considera substituir Pete Hegseth pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, para o comando do Pentágono, segundo fontes. Senadores republicanos estão preocupados com crescentes alegações sobre a vida pessoal do ex-apresentador da Fox News.

Escolher DeSantis, um rival do Partido Republicano nas primárias de 2024 para a presidência, representaria uma reviravolta para Trump. Em contrapartida, DeSantis também é conhecido como um conservador e compartilha a visão do presidente eleito - e de Hegseth - de eliminar o que eles veem como políticas "woke" nas forças armadas.