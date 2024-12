COREIA DO SUL POLÍTICA: Milhares de pessoas exigem a renúncia do presidente da Coreia do Sul após tentativa de lei marcial

FRANÇA POLÍTICA: França se prepara para a queda do governo

=== COREIA DO SUL POLÍTICA ===

Milhares de pessoas caminharam nesta quarta-feira (4) em direção ao Parlamento da Coreia do Sul para apoiar o pedido da oposição para destituir o presidente Yoon Suk Yeol, que impôs a lei marcial durante algumas horas e provocou uma crise política.

Milhares de pessoas exigem a renúncia do presidente da Coreia do Sul após tentativa de lei marcial

O que aconteceu na Coreia do Sul e quais os próximos passos?

O presidente Yoon Suk Yeol mergulhou a Coreia do Sul no caos político ao impor a lei marcial e enviar o Exército ao Parlamento, antes de ser ver obrigado a desistir da medida.

PARIS:

França se prepara para a queda do governo

Os deputados de esquerda e de extrema direita devem derrubar nesta quarta-feira (4), exceto em caso de grande surpresa, o governo do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, após menos de 100 dias no poder, aprofundando a crise política na segunda economia da União Europeia (UE).

(França orçamento governo parlamento censura, 810 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Após a provável queda do governo francês, o que Macron pode fazer?

A eventual censura do governo francês não leva à queda do presidente Emmanuel Macron, cujo mandato termina em 2027, mas o centro-direitista teria a difícil tarefa de nomear um primeiro-ministro e sem poder recorrer a novas eleições legislativas.

(França governo parlamento política censura)

=== SÍRIA CONFLITO ===

BEIRUTE:

Exército sírio lança contraofensiva sobre rebeldes perto de cidade central

O Exército sírio lançou, nesta quarta-feira (4), uma contraofensiva para tentar conter os rebeldes liderados por islamistas radicais que chegaram aos portões da cidade de Hama, no centro do país, após um avanço relâmpago a partir do norte.

(Síria conflito rebelião, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA examina acesso de menores trans a tratamento de redesignação

A Suprema Corte dos Estados Unidos analisará, nesta quarta-feira (4), o acesso de menores de idade transgênero a tratamentos médicos para redesignação sexual

(EUA justiça política saúde jovens, 590 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

GENEBRA:

ONU pede US$ 47 bilhões de ajuda humanitária para enfrentar um 'mundo em chamas'

A ONU pediu nesta quarta-feira (4) a quantia de 47,4 bilhões de dólares (286 bilhões de reais) para proporcionar ajuda a quase 190 milhões de pessoas que enfrentarão as consequências dos conflitos e das mudanças climáticas em 2025

(ONU conflito clima, 680 palavras, já transmitida)

DONETSK:

Nas trincheiras da Ucrânia, promessas de paz de Trump são vistas com ceticismo

Apesar de meses de combates intensos na frente da Ucrânia, Kostia não perdeu seu senso de humor, nem mesmo quando o tema é Donald Trump e suas promessas de resolver rapidamente o conflito com a Rússia.

(Ucrânia EUA conflito Rússia diplomacia política Ucrânia, 650 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

MONTEVIDÉU:

Cúpula do Mercosul em Montevidéu em busca de um acordo "histórico" com a UE

A 65ª cúpula do Mercosul, que acontece na sexta-feira (6) em Montevidéu, busca ser o palco de um anúncio "histórico": a conclusão do tratado de livre comércio (TLC) com a União Europeia (UE), após 25 anos de negociações.

(Brasil Argentina diplomacia Uruguai comércio Paraguai, 800 palavras, já transmitida)

PARIS:

OCDE faz alerta sobre protecionismo antes do retorno de Trump ao poder

A OCDE alertou nesta quarta-feira (4) que as medidas protecionistas representam um "grande risco" para a economia mundial, a menos de dois meses do retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

(OCDE EUA inflação conjuntura comércio política economia, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

'Impaciência' e ‘alívio’ entre os católicos franceses na reabertura da Notre Dame

Com a reabertura da Catedral de Notre Dame, neste fim de semana, os católicos franceses estão declarando abertamente seu “alívio” e sua “impaciência” em pisar novamente na igreja, um dos grandes símbolos do cristianismo.

(França religião igreja incêndio, 650 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com