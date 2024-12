OCDE faz alerta sobre protecionismo antes do retorno de Trump ao poder

A OCDE alertou nesta quarta-feira (4) que as medidas protecionistas representam um "grande risco" para a economia mundial, a menos de dois meses do retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

Contudo, o presidente eleito dos Estados Unidos prometeu aplicar tarifas aos parceiros comerciais de Washington quando retornar à Casa Branca em janeiro, o que permite pensar que a advertência da OCDE parece apontar para as medidas de Trump.

"Maior protecionismo, especialmente das maiores economias, é outro grande risco", afirma a organização em seu relatório de perspectivas econômicas mundiais.

Trump ameaçou durante a campanha aplicar tarifas de pelo menos 10% sobre todas as importações. E, após vencer a eleição, prometeu aplicar tarifas de 25% às importações do Canadá e do México.

"A intensificação das medidas comerciais restritivas pode aumentar os custos e os preços, desestimular o investimento, enfraquecer a inovação e, em última instância, reduzir o crescimento", alerta a OCDE.