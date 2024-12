Na Coreia do Sul, oposição submete moção para impeachment de presidente

Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram nesta quarta-feira, 4, uma moção para o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol. Ele enfrenta pressão para deixar o cargo horas depois de encerrar uma lei marcial que levou as tropas a cercar o parlamento antes que os parlamentares votassem para revogá-la.

O impeachment de Yoon exigiria o apoio de dois terços do parlamento para a moção e, em seguida, o apoio de pelo menos seis juízes do Tribunal Constitucional. A moção, apresentada em conjunto pelo principal partido de oposição, o Partido Democrata, e cinco partidos menores de oposição, pode ser colocada em votação já na sexta-feira, 6.