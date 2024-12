Ministro da Defesa da Coreia do Sul oferece renúncia por papel no decreto de lei marcial

O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong Hyun, e os principais conselheiros políticos do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, ofereceram renúncia de seus cargos nesta quarta-feira, 4, após participação no decreto de lei marcial realizado na terça (3).

Nesta quarta, o Partido Democrata, que é da oposição, apresentou uma moção separada para o impeachment de Kim, que alegou ter recomendado a declaração de lei marcial para Yoon. Em comunicado, o partido diz que a situação foi uma "clara violação da constituição". "Foi um grave ato de rebelião e fornece motivos perfeitos para impeachment", detalha. Fonte: Associated Press.