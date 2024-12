Líder do partido governante na Coreia do Sul pede ao presidente que deixe formação

O líder do partido governante da Coreia do Sul disse nesta quinta-feira (5, noite de terça em Brasília) que pediu ao presidente Yoon Suk Yeol que deixasse a formação, mesmo enquanto se comprometia a bloquear uma moção de impeachment liderada pela oposição.

Han Dong-hoon disse aos repórteres que havia "exigido a renúncia do presidente do partido". Ele acrescentou que seu partido "não está tentando defender a lei marcial inconstitucional do presidente".