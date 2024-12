Leipzig vence Eintracht (3-0) e vai às quartas da Copa da Alemanha

No dia seguinte à eliminação do Bayern, líder da Bundesliga, pelo Bayer Leverkusen, desta vez foi a vez do Eintracht, primeiro perseguidor do gigante de Munique no campeonato (26 pontos contra 30) se despedir da Copa da Alemanha.

Sem vencer no campeonato alemão há mais de um mês, o RB Leipzig derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa da Alemanha na noite desta quarta-feira (4), em casa, resultado que dá fôlego a seu técnico Marco Rose, cujo trabalho vem sendo questionado.

Na noite desta quarta-feira, os gols do Leipzig, bicampeão da Copa da Alemanha em 2022 e 2023, foram marcados por Benjamin Sesko (31') e Lois Openda (50' e 58'), com assistências da joia norueguesa Antonio Nusa.

O Frankfurt não perdia desde o dia 19 de outubro (2 a 1 fora de casa diante do Leverkusen) e somou oito vitórias e um empate contando todas as competições, enquanto o Leipzig não vencia desde as oitavas de final da Copa da Alemanha (4 a 2 contra o St. Pauli).

No segundo gol, Openda foi comemorar com o técnico Marco Rose, pressionado depois de uma série negativa no campeonato (um ponto em 12 possíveis nas últimas quatro rodadas) e na Liga dos Campeões (cinco derrotas em cinco partidas).

--- Resultados da Copa da Alemanha: