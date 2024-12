'Impaciência' e ‘alívio’ entre os católicos franceses na reabertura da Notre Dame

Com a reabertura da Catedral de Notre Dame, neste fim de semana, os católicos franceses estão declarando abertamente seu “alívio” e sua “impaciência” em pisar novamente na igreja, um dos grandes símbolos do cristianismo.

Essa parisiense, que assiste à missa todas as manhãs na igreja vizinha de Saint-Louis d'Antin, está entusiasmada com a magnificência da catedral restaurada, que ela acredita ser propícia à expressão da fé.

“Quando algo é belo, esse espanto surge do pensamento de que Deus é maravilhoso em sua criação". E acrescenta: “Temos que oferecer ao Senhor sinos, vitrais... é isso que devolveremos a ele".

A primeira missa aberta ao público em Notre Dame será realizada no domingo (8), às 18h30 (14h00 de Brasília), e outras serão realizadas todas as noites durante a semana da “oitava”.

No entanto, as vagas são limitadas, pois foi necessário fazer a reserva (gratuita) com antecedência. Ao meio-dia de terça-feira, poucas horas após a abertura da bilheteria on-line, todos os lugares para essa primeira semana já estavam esgotados.