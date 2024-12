GP da Holanda deixará calendário da Fórmula 1 a partir de 2026

O Grande Prêmio da Holanda, organizado na cidade litorânea de Zandvoort, deixará o calendário da Fórmula 1 a partir de 2026, anunciaram os organizadores do Mundial nesta quarta-feira (4).

A corrida havia voltado ao calendário da F1 em 2021 depois de 36 anos de ausência. As três primeiras edições foram vencidas pelo tetracampeão do mundo e ídolo local Max Verstappen (Red Bull), e em 2024 a vitória foi do britânico Lando Norris (McLaren).