Venezuela aumenta em 10% seu orçamento para 2025, ano marcado por incertezas

Os Estados Unidos advertiram que podem voltar a aumentar a pressão após as denúncias de fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais Maduro foi proclamado vencedor para governar até 2031.

O governo da Venezuela apresentou no Parlamento, nesta terça-feira (3), um projeto de orçamento para 2025 equivalente a 22,6 bilhões de dólares (R$ 137 bilhões), 10% maior que o deste ano, em meio a incertezas sobre possíveis novas sanções ante um terceiro mandato de Nicolás Maduro.

Ao apresentar o orçamento no Parlamento unicameral, controlado pelo chavismo governante, a vice-presidente Delcy Rodríguez disse que o aumento "reflete" a "resistência" da economia venezuelana "em condições de adversidade, em condições de asfixia econômica".

O orçamento anual já tinha saltado de 10,5 bilhões de dólares em 2023 (cerca de R$ 52 bilhões, em cotação da época) para 20,5 bilhões de dólares em 2024 (R$ 124 bilhões), após a flexibilização das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, com permissões para transnacionais petroleiras, como a Chevron, operarem no país caribenho.

A Venezuela, que perdeu 80% de seu PIB com oito anos consecutivos de recessão entre 2014 e 2021, registrou um crescimento econômico de "8,5% do PIB nos primeiros três trimestres de 2024", segundo Rodríguez, citando dados do Banco Central.

"Estão destinados ao investimento social 77,6% (do orçamento)", acrescentou, sem entrar em detalhes.