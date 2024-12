Reivindicação grega sobre Mármores do Partenon volta à discussão em reunião Starmer-Mitsotakis

A reivindicação grega sobre os Mármores do Partenon, sob poder do Museu Britânico desde 1816, volta à cena nesta terça-feira (3) com a reunião em Londres entre os primeiros-ministros dos dois países, em um momento no qual as autoridades de Atenas acreditam na restituição.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e seu homólogo grego, Kyriakos Mitsotakis, se reúnem três dias após o último ter afirmado a um canal de televisão de seu país, ANT1, que está "firmemente convencido de que os frisos serão devolvidos. As conversações com o Museu Britânico continuam".