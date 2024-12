Ofensiva rebelde se aproxima de cidade crucial no centro da Síria

A coalizão de rebeldes liderada por islamistas que executou uma ofensiva relâmpago no norte da Síria avançava nesta terça-feira (3) em direção a Hama, uma cidade chave no centro do país, onde as forças governamentais tentam bloquear a passagem dos insurgentes, com o apoio da aviação russa. Diante da retomada das hostilidades na Síria, após mais de uma década de guerra civil, aumentam os apelos internacionais por uma desescalada.

O grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e outras facções rebeldes iniciaram em 27 de novembro uma ofensiva relâmpago no noroeste do país, onde assumiram o controle de dezenas de localidades e de grande parte de Aleppo, a segunda cidade mais importante do país.

"Confrontos violentos acontecem no norte da província de Hama", uma cidade estratégica na rota que conecta Aleppo com Damasco, a capital. Nessa área, "as aviações russa e síria realizam dezenas de bombardeios" contra as posições rebeldes, indicou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Os grupos insurgentes tomaram o controle de várias localidades na região, segundo a ONG com sede no Reino Unido que tem com uma ampla rede de fontes na Síria. Um fotógrafo da AFP observou nesta terça-feira dezenas de tanques e veículos militares do exército sírio abandonados na estrada que segue até Hama. O exército sírio anunciou o envio de reforços à região para conter o avanço dos rebeldes.

- Fuga de moradores - "Avançamos para Hama depois de limpar" as localidades que seguem até a cidade, afirmou um combatente rebelde que se apresentou como Abul Huda Surani. Na segunda-feira, suas forças bombardearam a cidade, onde seis civis morreram, segundo o OSDH. Os combates e bombardeios no noroeste do país, os primeiros de tal magnitude desde 2020, deixaram 514 mortos desde 27 de novembro, incluindo 92 civis, informou a ONG.

Até sábado, quase 48.500 pessoas, mais da metade crianças, foram deslocadas nas regiões de Idlib e do norte de Aleppo, informou na segunda-feira o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). O grupo inclui milhares de curdos sírios. Na estrada Aleppo-Raqqa, no norte da Síria, famílias tentavam fugir das áreas controladas pelas Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, e formavam longas filas de carros, caminhonetes e motos. Pela primeira vez desde o início da guerra civil em 2011, o regime perdeu totalmente o controle de Aleppo, onde os rebeldes, incluindo grupos apoiados pela Turquia, se posicionaram na área, com exceção dos setores do norte habitados por curdos.

- "Terror" - Em Idlib, onde aviões sírios e russos responderam à ofensiva com bombardeios, equipes de resgate trabalhavam entre os escombros de edifícios destruídos pelos ataques, que também atingiram o campo de refugiados de Haranabuch. "Não consigo descrever... o terror que sofremos", disse Hussein Ahmar Khader, um professor que mora na região.