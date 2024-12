Ministros da Otan se reúnem em Bruxelas sob forte pressão da Ucrânia

O ministério ucraniano das Relações Exteriores afirmou que a "única real" garantia de segurança para este país é a adesão "plena" à Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma declaração que gerou uma resposta imediata da Rússia.

Em Moscou, o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, disse que a eventual adesão da Ucrânia à Otan é "inaceitável" para a Rússia porque representaria "um evento ameaçador para nós".

Até o momento, a Aliança optou pela cautela e evitou apresentar à Ucrânia um calendário definido para a adesão.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a continuidade da ajuda americana à Ucrânia e é favorável a um acordo rápido entre ucranianos e russos.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu no domingo mais armas e garantias de segurança por parte da Otan antes de qualquer negociação com a Rússia para acabar com o conflito armado entre os dois países.