Ministro da Defesa de Israel fala em ataques mais amplos no Líbano se cessar-fogo fracassar

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que se o instável cessar-fogo com o Hezbollah entrar em colapso, o exército israelense ampliará seus ataques e mirará no próprio estado libanês. Os comentários de Katz ocorrem no dia seguinte a uma onda de ataques aéreos de Israel que mataram quase uma dúzia de pessoas no Líbano. Esses ataques ocorreram depois que o grupo militante libanês disparou uma saraivada de projéteis como um aviso contra violações israelenses anteriores ao cessar-fogo.

Falando com tropas na fronteira norte nesta terça-feira, 3, Katz disse que quaisquer violações do acordo seriam recebidas com "uma resposta máxima e tolerância zero".