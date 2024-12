Fla, Flu e Palmeiras serão cabeças de chave no Mundial de Clubes; Botafogo no pote 3

Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão cabeças de chave no Mundial de Clubes de 2025, com o Botafogo, campeão da Copa Libertadores há três dias, entrando no pote 3 do sorteio dos grupos do torneio, anunciou a Fifa nesta terça-feira (3). Esta nova competição de 32 equipes será disputada entre 15 de junho e 14 de julho do ano que vem nos Estados Unidos. O pote 1 é completado por River Plate, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

Os potes 3 e 4 terão equipes da América, Ásia e África. O Botafogo está no pote 3 com o saudita Al-Hilal do astro Neymar e o argentino Boca Juniors. O Inter Miami de Lionel Messi está no pote 4 e o craque argentino poderá enfrentar o PSG, seu ex-time. Embora a ordem das diferentes confederações continentais nos quatro potes já tenha sido definida, a ordem das equipes depende dos rankings de suas federações.

Os rankings internos são baseados no desempenho dos times nas copas continentais nas últimas temporadas. No sorteio, que será realizado na próxima quinta-feira, clubes do mesmo país ou da mesma confederação não poderão cair no mesmo grupo, exceto pelos representantes da Uefa, que terá 2 representante em quatro chaves. - Distribuição das equipes nos potes para o sorteio do Mundial de Clubes:

POTE 1 Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil) POTE 2

Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália), RB Salzsburg (Áustria) POTE 3 Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan HD (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil)