Brasil destaca seus planos de redução de emissões perante a CIJ

Os planos do Brasil para reduzir as emissões de gases de efeito estufa são mais ambiciosos do que os programas dos países historicamente mais poluentes, afirmou o embaixador brasileiro Luiz Alberto Figueiredo Machado ao máximo tribunal da ONU nesta terça-feira (3).

Em uma audiência histórica sobre mudanças climáticas na Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, o embaixador extraordinário para a mudança do clima destacou que o Brasil está fazendo mais do que os países que tradicionalmente emitem mais gases nocivos.