Trump ameaça 'inferno' no Oriente Médio se reféns não forem libertados até sua posse

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse na rede social Truth que se os reféns em Gaza não forem libertados antes de sua posse, no dia 20 de janeiro, será "um inferno no Oriente Médio".

"Haverá todo o inferno para pagar no Oriente Médio e para os responsáveis que cometeram essas atrocidades contra a humanidade. Eles serão atingidos com mais força do que qualquer outro na longa e célebre história dos Estados Unidos da América", escreveu o republicano.