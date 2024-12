Síria: ataques aéreos atingem Aleppo na tentativa de retomada da cidade controlada por rebeldes

Aviões de guerra do governo sírio atacaram Aleppo, no noroeste da Síria, nesta segunda-feira, 2, segundo a mídia estatal e equipes de resgate, enquanto o governo do presidente Bashar Al-Assad tentava repelir os rebeldes que assumiram o controle da cidade em uma recente ofensiva relâmpago.

Os ataques aéreos também atingiram prédios residenciais na cidade de Idlib, que se tornou um refúgio para pessoas desalojadas pela guerra civil, matando pelo menos cinco civis e deixando outros 30 feridos, de acordo com os Capacetes Brancos, uma organização de resgate independente.