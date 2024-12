Famílias dos EUA retiram pedido para investigar China sobre fentanil

A coalizão de famílias convocava a atuar para pôr fim às práticas "injustificadas e irracionais" de Pequim e entidades chinesas com esta substância mais potente que a heroína.

Famílias que perderam seus entes queridos para o fentanil e várias organizações retiraram, por ora, o pedido de investigar a China por seu suposto papel no comércio ilícito deste opioide, informou a representante comercial dos Estados Unidos nesta segunda-feira (2).

Ela estima que as exportações ilegais de fentanil da segunda maior economia do mundo "devastaram e seguem devastando as comunidades, os cidadãos e o comércio americanos".