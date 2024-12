Escolha de Trump para FBI já ameaçou perseguir jornalistas

O primeiro obstáculo de Patel é o atual diretor do FBI, Christopher Wray, que o próprio Trump colocou no cargo em 2017. Ele tem um mandato de dez anos e precisaria ser demitido pelo presidente eleito ou renunciar ao cargo. Ontem, porém, ficou claro que a confirmação pelo Senado não será fácil.

Congressistas republicanos e democratas criticaram neste domingo, 1º, a escolha do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para comandar o FBI. Kash Patel, um velho aliado de campanha, ficou conhecido por defender o fechamento da sede do bureau e a perseguição de jornalistas e opositores.

Mike Rounds, senador republicano de Dakota do Sul, elogiou Wray em uma entrevista ao programa This Week, da ABC. "Ele tem mais três anos de mandato. É um homem muito bom e não há objeção com relação ao seu trabalho", disse.

"Wray é um republicano nomeado por um republicano", afirmou o deputado democrata Jamie Raskin, no programa State of the Union, da CNN. "Mas, aparentemente, ele demonstrou independência e objetividade demais para Donald Trump, que quer uma pessoal leal no cargo. E é por isso que ele escolheu Patel."

Os republicanos terão maioria no Senado a partir de janeiro, com 53 dos 100 senadores. Alguns, no entanto, são moderados, como Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, e não são alinhados automaticamente com o trumpismo. Outros, como Mitch McConnell, de Kentucky, e Mitt Romney, de Utah, anunciaram que não disputarão a reeleição, e podem oferecer certa resistência ao trumpismo.