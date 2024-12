Egito diz que diálogo entre Fatah e Hamas busca acordo para dar à Autoridade Palestina o controle total de Gaza

As delegações de facções palestinas Fatah e dos islamistas do Hamas estão reunidas no Cairo para chegar a um acordo para colocar Gaza “sob controle total” da Autoridade Palestina após o fim da guerra com Israel, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Egito na segunda-feira (2). Hamas e Fatah são rivais ferrenhos e, em 2007, travaram uma guerra na qual os islamitas assumiram o controle de Gaza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O secular Fatah é a força predominante na Autoridade Palestina (AP), liderada por Mahmoud Abbas, que administra parcialmente partes da Cisjordânia, um território ocupado por Israel.

"Duas delegações dos movimentos Fatah e Hamas estão no Cairo deliberando para chegar rapidamente a um acordo sobre a gestão dos assuntos cotidianos na Faixa de Gaza sob o controle total da Autoridade Palestina", declarou o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, em uma coletiva de imprensa no Cairo. O Hamas está em guerra com Israel em Gaza desde que milicianos islamistas lançaram uma incursão no sul de Israel a partir do território palestino, que deixou 1.208 mortos, no dia 7 de outubro de 2023. Durante o ataque em Israel, os comandos islamistas sequestraram 251 pessoas, 97 das quais ainda são mantidas em cativeiro em Gaza, mas o exército israelense estima que 34 foram mortas.

A campanha militar lançada em represália por Israel deixou até agora 44.466 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que depende do governo do Hamas. Abdelatty declarou que a Autoridade Palestina deve ter “plenos poderes para assumir a responsabilidade pelos assuntos de forma clara e abrangente após o fim da ocupação israelense”. A questão de quem governará este estreito território palestino após o fim da guerra tem sido objeto de muitos debates desde o começo do conflito.