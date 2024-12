Diretora da ONU para o Meio Ambiente defende resultado das negociações sobre o plástico

A diretora do Programa da ONU para o Meio Ambiente negou nesta segunda-feira (2) que as negociações para um tratado sobre a poluição com plástico tenham fracassado e ressaltou que progressos foram registrados, apesar da interrupção das conversações antes de um acordo.

"O que temos é um avanço muito, muito bom", acrescentou Andersen, diretora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Delegados de quase 200 países passaram uma semana em Busan, na Coreia do Sul, tentando negociar o primeiro tratado mundial para frear a poluição com plástico.

Mais de 90% do plástico do mundo não é reciclado e, a cada ano, milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados no meio ambiente.

Os negociadores reconheceram seu fracasso na madrugada desta segunda-feira e afirmaram que não conseguiram superar as grandes diferenças sobre as metas do tratado.