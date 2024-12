COP16 da ONU sobre desertificação começa na Arábia Saudita

A COP16, uma conferência da ONU sobre desertificação e degradação da terras, começou na Arábia Saudita nesta segunda-feira (2) com advertências dos especialistas sobre as graves consequências do desmatamento e da agricultura intensiva no planeta.

A última conferência, organizada em 2022 na Costa do Marfim, culminou com o compromisso de "acelerar a restauração de bilhões de hectares de terras degradadas", cuja qualidade foram alteradas por atividades humanas como a contaminação ou o desmatamento, até 2030.

As reuniões em Riad começam dez dias após o fim da COP29, no Azerbaijão, onde a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, foi acusada de impedir uma menção ao fim do uso da energia fóssil no acordo final.

rcb-sar/ila/pb/jvb/jmo/fp