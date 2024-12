Combates entre dissidentes das Farc deixam 12 mortos na Colômbia

"São doze corpos em combates que foram registrados desde 30 de novembro passado", disse à emissora La FM Yovani Cortes, secretário de Governo do município de Puerto Guzmán.

Combates entre duas facções de dissidentes da extinta guerrilha das Farc deixaram 12 mortos desde o último sábado no departamento de Putumayo, no sudeste da Colômbia, segundo informações oficiais divulgadas nesta segunda-feira (2).

Segundo informou uma fonte das Forças Armadas à AFP, os confrontos envolvem homens sob o comando do insurgente conhecido como Calarcá, que está em negociações de paz com o governo.

Do outro lado estão membros da Segunda Marquetalia, grupo fundado por ex-membros das Farc que se desmobilizaram com o pacto de paz de 2016, mas depois retomaram as armas.

Em Putumayo, estas organizações disputam territórios com cultivos de coca, principal ingrediente da cocaína.

Veículos locais asseguram que o número de mortos pode ser maior.