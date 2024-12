Chanceler da Alemanha promete mais ajuda à Ucrânia e defende telefonema com Putin

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, visitou a Ucrânia pela primeira vez em mais de dois anos nesta segunda-feira, 2, e prometeu continuar apoiando Kiev na guerra, poucas semanas depois de ter sido repreendido pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por ter um telefonema com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Com a guerra prestes a entrar em seu terceiro ano, Zelensky disse que discordava da ligação de Scholz com Putin. Zelensky alegou que isso poderia levar a ligações telefônicas com outros líderes, possivelmente reduzindo o isolamento internacional de Putin e legitimando sua invasão em larga escala da Ucrânia.