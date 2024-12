Centro-direita perto da maioria na Irlanda, Verdes e extrema direita colapsam

Os partidos governistas de centro-direita Fianna Fáil e Fine Gael ficaram a apenas uma cadeira de alcançar a maioria legislativa na Irlanda, com a conclusão, nesta segunda-feira (2), da contagem dos votos das eleições realizadas na sexta-feira.

Com todas as 174 cadeiras da câmara baixa do Parlamento atribuídas, o Fianna Fáil liderou com 48 assentos, à frente do principal partido de oposição, o nacionalista de esquerda Sinn Féin, que conquistou 39, enquanto o Fine Gael ficou em terceiro lugar com 38.