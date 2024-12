Biden chega a Angola para visita inédita em reta final de mandato na Casa Branca

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Complexo Presidencial do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o presidente americano foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Téte António. Biden cumprirá uma agenda com passagens pelas cidades de Luanda, onde será recebido, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, na terça-feira, pelo homólogo angolano, João Lourenço. A agenda do presidente inclui ida a Lobito, onde visitará o Parque Industrial do Grupo Carrinho e o Terminal do Porto local, segundo o governo angolano.