Tempestade Bora deixa 2 mortos e danos significativos na Grécia

Um fazendeiro de 57 anos e um homem de 70 anos morreram na ilha de Lemnos, ao longo da costa turca no nordeste do Mar Egeu, de acordo com a polícia grega.

A outra vítima faleceu ao cair de cabeça enquanto limpava as escadas de sua casa após a tempestade.

O fenômeno climático também causou grandes danos na ilha de Rhodes, no arquipélago do Dodecaneso, principalmente em estradas, casas e empresas, de acordo com as autoridades regionais.

"Rhodes sofreu muito na noite passada. Dezenas de operações de evacuação tiveram que ser realizadas, em condições particularmente difíceis", relatou o governador regional, Giorgos Hadjimarkos.