Eintracht Frankfurt goleia Heidenheim e se aproxima do Bayern

Com dois gols do atacante egípcio Omar Marmoush, o Eintracht Frankfurt goleou o Heidenheim por 4 a 0 neste domingo e reforçou sua segunda posição no Campeonato Alemão depois de 12 rodadas, ficando a quatro pontos do líder Bayern de Munique.

O Eintracht diminuiu a diferença para o Bayern, que no sábado empatou com o Borussia Dortmund em 1 a 1, resultado que encerrou uma série de cinco vitórias consecutivas do time bávaro.