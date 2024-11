Mujica: 'Onde estão as coisas? Os homens sozinhos são um verdadeiro desastre'

"Ter encontrado Lucía foi de longe o meu maior acerto", disse em entrevista à AFP , em sua modesta casa que divide com Lucía Topolansky, sua esposa há mais de cinco décadas.

José "Pepe" Mujica apontou armas contra o Estado, esteve preso, abraçou a democracia, foi deputado, senador, ministro, presidente do Uruguai, e se converteu à referência mundial da esquerda. No entanto, ao fazer um balanço de sua vida, ele apenas menciona Lucía.

"Minha companheira se esforça muito, ela espreme um bife para que o suco se integre um pouco ao purê, para dar um gostinho. Pobre Lucía, o que ela passa!", disse ele, sentado em uma poltrona em sua sala. Ele assegura que sem ela teria sido "muito difícil" sobreviver.

"As vezes me dá a impressão de que a face masculina sempre precisa de uma mãe. Onde estão as coisas? Os homens sozinhos são um verdadeiro desastre."

Mujica e Lucía: união de amor e utopia

Mujica faz uma pausa antes de contar como Lucía cruzou seu caminho. Ela é filha de uma família rica e, em 1969, aos vinte e poucos anos, juntou-se ao Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, pronta para desmantelar o Estado “burguês”.