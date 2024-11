Milan vence Empoli (3-0) e se aproxima das copas europeias

O Milan venceu o Empoli por 3 a 0 neste sábado (30), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, e continuou sua arrancada rumo à zona de classificação para as copas europeias, da qual está a três pontos.

O Milan, que ainda tem um jogo atrasado a disputar (contra o Bologna), ocupa a sétima posição com 22 pontos, mas está a seis do Top 3 antes dos confrontos entre as equipes da parte de cima da tabela no domingo.