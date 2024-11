Jovem brasileiro morre em conflito entre Rússia e Ucrânia

O brasileiro Tiago Nunes, de 19 anos, morreu durante o combate entre Rússia e Ucrânia / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O brasileiro Tiago Nunes, de 19 anos, morreu durante o combate entre Rússia e Ucrânia. Natural de Rurópolis, no Pará, ele lutava na Ucrânia como voluntário. A notícia da morte do jovem foi dada à família por outros brasileiros que também estão lutando na Ucrânia. Tiago foi para a Europa no final de outubro. Segundo Luan Nascimento, amigo de Tiago, o brasileiro dizia que queria ajudar a humanidade.

Num primeiro momento, outros brasileiros que estavam na Ucrânia com Tiago informaram aos familiares que ele estava desaparecido. Depois, veio a confirmação do óbito do brasileiro.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o governo da Ucrânia ainda não fez uma comunicação formal sobre a morte do brasileiro. Amigos e familiares lamentam morte de jovem brasileiro Amigos e familiares de Tiago organizaram uma carreata que percorreu as ruas de sua cidade natal na última sexta-feira, 29. Nas redes sociais, diversas postagens lamentam a morte de Tiago. "Tiago, você foi forte, um verdadeiro guerreiro, e nunca será apenas mais um", diz um dos posts.