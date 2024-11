Jihadistas controlam metade da segunda maior cidade síria após ofensiva fulminante

Forças jihadistas e milícias aliadas tomaram o controle de metade de Alepo, a segunda maior cidade da Síria, após uma ofensiva relâmpago contra as forças do regime de Bashar Al Assad, apoiado pelo Irã e pela Rússia. O diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdul Rahman, afirmou na madrugada deste sábado (30, sexta em Brasília) à AFP que "metade da cidade de Alepo está agora sob o controle" do grupo jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e aliados.

Esses grupos rebeldes chegaram à cidadela histórica de Alepo sem enfrentamento, devido à retirada das forças do regime sírio, disse o responsável por essa ONG com sede no Reino Unido e ampla rede de fontes na Síria.

Os jihadistas também conquistaram a cidade de Saraqib, um ponto estratégico na província noroeste de Idlib, pois isso os ajudará a "impedir que o regime avance em direção a Alepo", afirmou o OSDH. A ofensiva encerrou anos de relativa calmaria e provocou os combates mais violentos desde 2020 no noroeste do país, com um balanço provisório de 277 mortos, de acordo com o OSDH. Após dois dias, os rebeldes chegaram a Alepo nesta sexta-feira, onde dois testemunhos confirmaram à AFP que viram homens armados e cenas de pânico na cidade.

Segundo o OSDH e diversos testemunhos, milicianos da organização jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e grupos aliados, alguns próximos à Turquia, conseguiram chegar à entrada da cidade depois de "dois atentados suicidas com carros-bomba". O Exército sírio, que segundo uma alta fonte de segurança enviou reforços a Alepo, garantiu que havia repelido "a grande ofensiva dos grupos terroristas" e recuperado várias posições. As forças armadas russas confirmaram nesta sexta-feira o apoio ao regime de Assad com bombardeios "contra instalações e efetivos de grupos armados ilegais, contra postos de controle e contra arsenais e posições de artilharia".

O Irã, outro apoio militar do regime desde o início da guerra civil, reiterou nesta sexta-feira seu "apoio contínuo" ao governo de Assad. - 'Medo' - As forças do regime, que haviam perdido o controle de grande parte do país após o início da guerra civil em 2011, foram recuperando território com o apoio da aviação russa e, em 2016, reconquistaram a parte leste da região de Alepo.

"É a primeira vez em quase cinco anos que ouvimos foguetes e artilharia o tempo todo e, às vezes, aviões", contou por telefone à AFP um morador da cidade, Sarmad, de 51 anos. "Temos medo de que o cenário da guerra se repita e que sejamos forçados a fugir", acrescentou. Segundo um correspondente da AFP do lado rebelde, os combatentes afirmam receber ordens de uma coordenação comum de operações.