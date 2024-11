Irã e Rússia dizem que intensificarão ações conjuntas para estabilizar situação na Síria

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, falou neste sábado, 30, por telefone com o equivalente iraniano, Abbas Araghchi, sobre o assunto. Durante a conversa, ambos expressaram "extrema preocupação" com o ocorrido e reafirmaram "forte apoio à soberania e integridade territorial da República Árabe Síria", informou o governo russo em comunicado.

De acordo com a agência estatal iraniana IRNA, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei Hamaneh, criticou o que chamou de reativação de grupos terroristas Takfiri na Síria e pediu uma ação decisiva e coordenada para prevenir a propagação do movimento na região, especialmente pelos países vizinhos à Síria. Ele afirmou ainda que a iniciativa faz parte de um "plano maligno do regime terrorista e dos Estados Unidos para desestabilizar a região da Ásia Ocidental", relatou a agência.