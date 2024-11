Governo romeno acusa TikTok de promover candidatura da extrema direita

Candidato pró-Rússia surpreendeu ao liderar 1° turno da eleição presidencial. Autoridades denunciam interferência externa, tribunal ordena recontagem e agência reguladora pede suspensão da plataforma de vídeos.O Conselho Supremo de Defesa da Romênia (CSAT) acusou nesta quinta-feira (28/11) a plataforma de vídeos TikTok de ajudar a promover o candidato de extrema direita pró-Rússia Calin Georgescu ao não rotular o conteúdo de sua campanha à Presidência como propaganda política. Paralelamente, autoridades romenas denunciaram uma tentativa de manipulação do processo eleitoral e a agência reguladora de telecomunicações do país pediu a suspensão completa da plataforma no país. Georgescu, um membro da extrema direita e fundamentalista cristão ortodoxo, admirador do líder russo Vladimir Putin e de antigos fascistas romenos, era praticamente ignorado pelo establishment político e pela mídia tradicional. Ele, porém, venceu o primeiro turno das eleições sem que as pesquisas notassem seu avanço durante a campanha eleitoral. Segundo os levantamentos, o ultradireitista somava apenas 5% das intenções de voto antes do pleito. O CSAT – um conselho de segurança liderado pelo presidente romeno, Klaus Iohannis, inclui também os chefes dos serviços secretos, os militares e vários ministros – instou as autoridades policiais e eleitorais a investigarem o caso. A comissão eleitoral da Romênia instruiu o TikTok a assegurar que os candidatos se identificassem claramente usando códigos que revelam suas fontes de financiamento. A falha da plataforma teria aumentado a visibilidade de Georgescu e dado a ele uma vantagem injusta. Ataques ao processo eleitoral O gabinete presidencial em Bucareste criticou nesta quinta-feira o fato o TikTok não ter identificado Georgescu como um político em suas postagens na plataforma. Em nota divulgada após a reunião do CSAT, o gabinete afirmou que o TikTok não respeitou as regras legais que regem o processo eleitoral. O comunicado menciona ainda a ocorrência de "ataques cibernéticos com o objetivo de influenciar a correção do processo eleitoral" na votação de domingo, assim como "um interesse crescente" por parte da Rússia em "influenciar a agenda pública na sociedade romena". Agência reguladora pede suspensão do TikTok na Romênia Na quarta-feira, o vice-diretor do órgão regulador de telecomunicações do país, Ancom, disse na quarta-feira que pretendia solicitar a suspensão do TikTok, uma plataforma de propriedade da China. "Solicito a suspensão do TikTok no território da Romênia até a conclusão da investigação pelas instituições estatais sobre a manipulação do processo eleitoral do primeiro turno das eleições presidenciais", disse Pavel Popescu. Ele acrescentou que estava pedindo a suspensão "com base em (...) algumas evidências sobre a manipulação do processo eleitoral pela plataforma". Tribunal ordena inédita recontagem de votos O Tribunal Constitucional da Romênia examina duas alegações de fraude eleitoral no primeiro turno das eleições. A corte ordenou nesta quinta-feira uma recontagem dos votos no primeiro turno das eleições para averiguar possíveis irregularidades. Por unanimidade, os juízes da corte ordenaram que o departamento eleitoral central da Romênia "reverificasse e recontasse todos os votos válidos e inválidos" emitidos na votação de domingo. Uma recontagem completa não tem precedentes na história pós-comunista da Romênia. Ao mesmo tempo, o Tribunal negou um pedido para a anulação do primeiro turno, alegando que o requerimento teria sido enviado após o prazo legal. TikTok nega acusações O TikTok negou ter agido para promover a candidatura de Georgescu. "É absolutamente falso alegar que seu perfil recebeu tratamento diferente daqueles dos demais candidatos", afirmou um porta-voz da plataforma. Georgescu concorrerá no segundo turno das eleições contra a liberal-conservadora Elena Lasconi no dia 8 de dezembro. jps/rc (DPA, Reuters, AP, AFP)