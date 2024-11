Exército sírio reconhece que jihadistas e rebeldes entraram em grandes áreas de Aleppo

O Exército da Síria admitiu, neste sábado (30), que insurgentes penetraram em "grandes partes" de Aleppo, a segunda maior cidade do país, após uma ofensiva devastadora de jihadistas e milícias rebeldes que deixou mais de 300 mortos. "Dezenas de homens de nossas forças armadas foram mortos e outros ficaram feridos" quando as "organizações terroristas conseguiram penetrar em grande parte dos bairros da cidade de Aleppo", declarou o Exército, detalhando que os combates cobriram "uma extensão de mais de 100 quilômetros".

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou no sábado que o Hayat Tahrir al Sham (HTS) e suas facções aliadas assumiram "o controle da maior parte da cidade, de prédios governamentais e prisões".

O Observatório explicou que, durante a noite, "aviões de guerra russos lançaram ataques em áreas da cidade de Aleppo pela primeira vez desde 2016". Informou, ainda, que pelo menos 16 civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos neste sábado quando "aviões de guerra, provavelmente russos, atacaram veículos civis" em uma rotatória de Aleppo. O regime de Bashar al Assad recuperou o controle de grande parte da Síria em 2015, graças ao apoio militar da Rússia, do Irã e do movimento libanês Hezbollah.

Em 2016, o presidente restabeleceu sua autoridade em Aleppo, que tem sido alvo de bombardeios maciços desde o início da guerra civil da Síria em 2011. Mas grandes extensões de território permanecem fora de seu controle: Hayat Tahrir al Sham, uma aliança jihadista liderada pelo antigo braço sírio da Al Qaeda, controla partes da região de Idlib, no noroeste da Síria, bem como partes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia. Os rebeldes lançaram uma ofensiva relâmpago contra as forças do regime de Assad na quarta-feira, coincidindo com a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah no vizinho Líbano, após dois meses de guerra aberta.

- 'Estamos com medo' - O OSDH elevou o número de mortos desde quarta-feira para 327, dos quais 183 são combatentes do Hayat Tahrir al Sham e seus grupos aliados, 100 soldados sírios e milicianos pró-governo, além de 44 civis. A imprensa oficial síria informou que quatro civis foram mortos quando o Hayat Tahrir al Sham bombardeou uma residência estudantil em Aleppo, antes do comunicado sobre as baixas do Exército.

"Pela primeira vez em cerca de cinco anos, ouvimos foguetes e artilharia o tempo todo e, às vezes, aviões", disse Sarmad, de 51 anos, morador de Aleppo. "Estamos com medo de que o cenário de guerra se repita e que sejamos obrigados a fugir", acrescentou. Um correspondente da AFP viu grupos de rebeldes comemorando em Aleppo na noite de sexta-feira. Outro jornalista viu combatentes insurgentes em frente à icônica cidadela da cidade.